Fallout 3: В сети высмеяли пост российской делегации в ООН
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Российская делегация в ООН опубликовала пост относительно экологического загрязнения в результате боевых действий, сопроводив его скриншотом из компьютерной игры “Fallout 3“.
Публикация появилась на странице Twitter российского представительства в ООН.
В тексте речь шла о проблемах с экологией на Ближнем Востоке, а также во Вьетнаме и Украине.
“Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина - все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий“, - отмечается на российской странице в ООН.
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В то же время прикреплен скриншот заставки виртуальной игры, где изображены последствия предполагаемой ядерной войны между США и Китаем в середине 21 века. На картинке - окрестности Вашингтона, по сюжету игры разрушенного ядерными ударами китайцев.
Пользователи под публикацией опубликовали ряд тематических шуток по мотивам знаменитой игры.
Как сообщалось, в феврале 2018 на РосТВ кадры из игры вставили в сюжет о Сирии.
Напомним, в августе после взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией.
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# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
А потом говорят, что это напечатали Российскии СМИ.