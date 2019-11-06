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Fallout 3: В сети высмеяли пост российской делегации в ООН

Комментариев: 4
Говоря об ужасах войн россияне проиллюстрировали их картинкой из компь.терной игры Fallout 3.
Россия опозорилась из-за поста об ужасах войн
Россия опозорилась из-за поста об ужасах войн
соцсети

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Российская делегация в ООН опубликовала пост относительно экологического загрязнения в результате боевых действий, сопроводив его скриншотом из компьютерной игры “Fallout 3“.

Публикация появилась на странице Twitter российского представительства в ООН.

В тексте речь шла о проблемах с экологией на Ближнем Востоке, а также во Вьетнаме и Украине.

“Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина - все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий“, - отмечается на российской странице в ООН.

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В то же время прикреплен скриншот заставки виртуальной игры, где изображены последствия предполагаемой ядерной войны между США и Китаем в середине 21 века. На картинке - окрестности Вашингтона, по сюжету игры разрушенного ядерными ударами китайцев.

Россия опозорилась из-за поста об ужасах войн
Россия опозорилась из-за поста об ужасах войн
соцсети

Пользователи под публикацией опубликовали ряд тематических шуток по мотивам знаменитой игры.

Как сообщалось, в феврале 2018 на РосТВ кадры из игры вставили в сюжет о Сирии.

Напомним, в августе после взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией.

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Теги: ООН, Россия, война, экология, компьютерная игра
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Комментариев (7)
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Путин_xyйло    06.11.2019, 19:16
Оценка:  0
Путин_xyйло
Кто первым подсуетится? "Беседка" за нарушение авторских прав или каТСапы за "рекламу"?
Путин_xyйло    06.11.2019, 19:12
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Аппа, мультики! Ну почти
VSHIVANKA    06.11.2019, 19:08
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ЧТО СМЕШНОГО В ЭТОЙ КАРТИНКЕ ?
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
WTF2wtf    06.11.2019, 19:12
Оценка:  +5
WTF2wtf
То, что она взята из игры ... но вы такое делаете в реале, ублюдки путинские
WTF2wtf    06.11.2019, 19:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
а могли бы просто реальное фото того же Алеппо или центра Грозного после российских бомбардировок вставить ...
ВыВсеВрете    06.11.2019, 19:16
Оценка:  -1
ВыВсеВрете
Вопрос в другом, что УкроСми сначала напечатали эти картинки.
А потом говорят, что это напечатали Российскии СМИ.
Путин_xyйло    06.11.2019, 19:13
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Еще бы "ужОс зергов" под вывеской "фосфорных бомб"!
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