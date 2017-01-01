На Донбассе ранены четверо военных

На протяжении текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

За сутки на Донбассе пять обстрелов facebook.com/ato.news

На Донбассе получили ранения четверо военнослужащих Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На протяжении текущих суток сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

В результате осколочные ранения получили четверо военнослужащих.

Также сообщается, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Начало практических мероприятий предварительно запланирован на 8 ноября 2019 при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

Напомним, что за сутки 4 ноября сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных, среди военных ВСУ потерь не было.

Также сообщалось, что за сутки 3 ноября сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

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