Во время обысков организатор схемы пытался применить нарезное огнестрельное оружие.

В международном аэропорту Борисполь СБУ задержала шесть мужчин за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанные незаконно покупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности, для самолетов Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил России, а затем перепродавали. Заказчиками поставок были граждане РФ.

По данным СБУ, контрабандисты продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники направляли грузы в РФ.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза.

Также правоохранители обнаружили электронную переписку с заказчиками из РФ и комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: СБУ остановила контрабанду в РФ комплектующих для военных самолетов

Накануне сообщалось, что СБУ остановила кражу комплектующих к боевым самолетам. Военнослужаще на одной из военных частей Львовщины похитили и пытались сбыть комплектующие для самолетов МиГ-29.

Ранее СБУ изъяла на границе комплектующие к вертолету Ми-24.

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