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СБУ остановила контрабанду в РФ комплектующих для военных самолетов

Комментариев: 1
Во время обысков организатор схемы пытался применить нарезное огнестрельное оружие.
СБУ задержала шестерых контрабандистов
СБУ задержала шестерых контрабандистов
Корреспондент.net

В международном аэропорту Борисполь СБУ задержала шесть мужчин за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанные незаконно покупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности, для самолетов Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил России, а затем перепродавали. Заказчиками поставок были граждане РФ.

По данным СБУ, контрабандисты продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники направляли грузы в РФ.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза.

Также правоохранители обнаружили электронную переписку с заказчиками из РФ и комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

 

 

Накануне сообщалось, что СБУ остановила кражу комплектующих к боевым самолетам. Военнослужаще на одной из военных частей Львовщины похитили и пытались сбыть комплектующие для самолетов МиГ-29.

Ранее СБУ изъяла на границе комплектующие к вертолету Ми-24.

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Теги: Россия, СБУ, контрабанда, задержание, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    06.11.2019, 19:54
Оценка:  0
nelci
Смешно, запчасти в ручной клади .
Центнерами вывозят янтарь в Польшу, сигареты в ЕС и пр., то мелочи...
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