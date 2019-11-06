Законы - для всех: ЕБА просит Зеленского не подписывать коррупционный законопроект Холодова

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать принятый 4 октября законопроект №1049 (“О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“), в который с очевидным нарушением регламента в последний момент было включено поправку №8, которым предлагается установить фиксированную маржу для оптовой и розничной торговли табачными изделиями, пишет gazeta.ua.

Автором и инициатором скандальной поправки является депутат от “Слуги народа“, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов. Он считается монополистом на киевском рынке незаконных МАФов (по приблизительным подсчетам 600 сооружений по Киеву) и киосков (около 300 Т-киосков).

Как отмечают в ЕБА, дополнительная суммарная прибыль / заработок за счет данной поправки оценивается в 15 млрд грн в год за счет потребителей. Следствием такой поправки станет подорожание пачки сигарет в среднем на 13 грн с января 2020 (рост средней цены сигарет на 18% и увеличение акцизного налога на 20% с января 2020 года).

В Ассоциации заявили, что “были неприятно поражены проявлением такой практики, когда важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются наспех без предварительного детального обсуждения с представителями отрасли и “маскируются“ путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам“.

О связи скандальной “табачной правки“ и законопроекта №1049 с новыми “смотрящими“ по Киеву от ОП, которые договорились с Кличко, в своем Facebook рассказал нардеп Юрий Левченко.

Андрей Холодов – депутат от “Слуги народа“ по списку под номером 22, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики. Владелец крупнейшей сети розничных точек продаж табачной продукции в столице – “Т-киоск“, считается теневым монополистом на киевском рынке незаконных МАФов.

Холодову говорят, что он захватил рынок столичных МАФов благодаря коррупционному сговору с “теневой“ властной верхушкой столицы.

Столичные службы согласовывали для сооружений Холодова наиболее людные места уже после их установки – обычно с грубыми нарушениями градостроительного законодательства, а именно на городских коммуникациях, перекрестках улиц, 20-метровых зонах от остановок, на зеленых зонах.

Считается, что депутат Киевсовета Антон Дрепин был назначен куратором-реализатором данного проекта. При содействии столичной власти команда Дрепина осуществляла нормативно-правовую поддержку по согласованию мест размещения МАФов со столичными службами.

Также Холодова неоднократно обвиняли в реализации сигарет по “серым схемам“.



“В это сложно поверить, но все сводится к тому, что новые власти страны идут на договорняки со старой киевской властью. Неужели Виталий Кличко и на этот раз выйдет сухим из воды? Неужели действительно в Киеве снова начинают заправлять старые коррупционеры времен Черновецкого и одиозные “МАФовики“? Договорные матчи, как в старые времена – это не то, чего ждали киевляне от Владимира Зеленского и его команды“, – возмутился эксперт.