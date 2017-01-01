Укроборонпром отдаст предприятия на приватизацию

Список предприятий госконцерна, которые будут приватизированы, определится уже в этом месяце.

Значительное количество предприятий госконцерна Укроборонпром будут приватизированы. Об этом гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал в среду, 6 ноября, во время совещания в рамках рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Харьков, сообщает Укринформ.

"У нас сейчас 137 предприятий, большое количество из них ничего общего с Укроборонпромом не имеют и не должны иметь в будущем. Они, в том числе, мешают развитию тех здоровых компаний, которые находятся в системе Укроборонпрома. Мы узнали, что у нового директора Фонда госимущества совсем другой подход, чем был до этого. Они готовы забрать в том числе и проблемные, неактивные предприятия с судебными тяжбами, с долгами и тому подобное", - сказал Абромавичус.

По его словам, Наблюдательный совет Укроборонпрома 26 ноября выяснит и предложит Кабмину список предприятий "в достаточно большом количестве", которые не производят ничего для военных для передачи в Фонд госимущества.

В свою очередь президент Зеленский поручил решить вопрос трудоустройства персонала тех предприятий, которые будут выставлены на приватизацию. Он отметил, что для людей нужно найти альтернативное место трудоустройства.

Зеленский поручил Кабмину заняться долгами Укроборонпрома

Абромавичус сегодня также сообщил, что значительная часть оборонного заказа шла компаниям прошлых политиков.

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