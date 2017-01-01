Стрельба в Харькове: подозреваемый сбежал в Россию

Злоумышленник пересек границу в тот же вечер. Правоохранители намерены объявить мужчину в международный розыск.

Гражданин Азербайджана, который подозревается в стрельбе в Харькове, сбежал в Российскую Федерацию. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

По информации следователей, подозреваемый около 22:00 через пункт пропуска Гоптовка пересек украинско-российскую границу и направился в РФ.

"Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба возле спортклуба. Один человек получил пулевое ранение.

Позже стало известно, что подозреваемый и пострадавший - граждане Азербайджана.

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