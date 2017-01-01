Ярославский – Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один"

Сегодня во время представления нового главы Харьковской ОГА состоялся яркий диалог между президентом Украины Владимиром Зеленский и бизнесменом Александром Ярославским. Об єтом пишет УНИАН.

Предметом разговора стало состояние предприятий госконцерна «Укроборонпром», 10% которых сосредоточено на Харьковщине. Генеральный директор этого концерна Айварас Абромавичус в своем выступлении пожаловался на холод в цехах заводов.

Владимир Зеленский, обращаясь к новому губернатору Харьковщины Алексею Кучеру, предложил «собрать бизнес». А затем сказал: «Я вот увидел Александра Ярославского – никто не попался больше». И обратился потом к самому бизнесмену, который, в частности, известен тем, что несколько лет назад спас от остановки легендарный Харьковский тракторный завод:

«У меня вопрос. Есть завод тысяча восемьсот девяносто какого-то года, там страшные условия. Я понимаю, что предприятие государственное. Можно, вам собрать бизнес-ассоциацию на Харьковщине и просто дать людям нормальные условия? А мы со своей стороны, как государство… мы должны это делать очень быстро перед зимой. Если можно решить этот вопрос, и на это есть ваша гражданская воля».

Александр Ярославский напомнил, что сейчас на оборонных заводах та же ситуация, что была на ХТЗ до покупки им этого предприятия. Но государство не помогало, а мешало.

«Я там платил зарплату просто на стоящем заводе. Мы бились, бились, пока не запустили производство. Пришло СБУ, и директору начали придумывать какие-то безумные подсудные статьи. Я его год по подвалам прятал. Зато сегодня почти 3 тысячи человек имеют зарплату, работу. А это предприятие мы бы могли потерять точно так же». Владимир Зеленский согласился на «100 %», пообещал, что к Ярославскому больше «никакое СБУ не придет».

И снова попросил: «Но можно сейчас нам хотя бы помочь? Мы можем про стратегические планы потом встречаться, разговаривать. Можно бизнесменов собрать?».

Ярославский ответил: «Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо. То футбол, то еще что-то, в итоге я один оказываюсь. Собирают всех, а плачу я один». И пошутил: «Когда вы меня заметили, я понял, что я попал».

После чего бизнесмен таки пообещал помочь президенту Украины и правительству: «Конечно, поможем. Вопрос закрыт, не надо ни законопроектов, ни агитаций, ничего». Правда, шутя, заметил: «10% «Укроборонпрома» не потяну».

А Владимир Зеленский сказал, что будет «часто приезжать на Харьковщину, раз так все решается очень быстро».