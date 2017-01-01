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Зеленский обсудил с Эрдоганом его визит в Киев

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Главы государств обсудили подготовку к совместному мероприятию, которое пройдет в Киеве под председательством обоих президентов.
Зеленский в гостях у Эрдогана (архивное фото)
Зеленский в гостях у Эрдогана (архивное фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду, 6 ноября, обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Заседания Стратегического совета высокого уровня состоится в Киеве под совместным председательством президентов Украины и Турции.

Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке Оружие и безопасность-2019, отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

Со своей стороны, Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Напомним, год назад заседание Стратегического совета высокого уровня под руководством Эрдогана и Порошенко состоялось в Стамбуле.

Ранее Эрдоган рассказал Зеленскому о своей поездке в РФ. Турецкий лидер, говоря о своей встрече с Путиным, заявил о неизменнолй поддержке территориальной целостности Украины.

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Теги: Турция, разговор, Эрдоган, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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