Ты предатель, ты пустил в Украину россиян: Ляшко избил Геруса

Ляшко обвинил Геруса в том, что тот открыл импорт электроэнергии из России, чем предал национальные интересы Украины. Об этом сообщает Главком.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту “Борисполь“.

Радикал обвинил “слугу народа“ в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал национальные интересы Украины.

“Ты запустил сюда россиян. Может, ты не знаешь, что Россия - агрессор? Или к народу! Ты поменял закон и пустил россиян!“, - сказал Ляшко.

Скандал между Герус и Ляшко произошел в аэропорту “Борисполь“

Ляшко обвинил Геруса в том, что тот открыл импорт электроэнергии из России, чем предал национальные интересы Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту “Борисполь“.

Радикал обвинил “слугу народа“ в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал национальные интересы Украины.

“Ты запустил сюда россиян. Может, ты не знаешь, что Россия - агрессор? Или к народу! Ты поменял закон и пустил россиян! “, - сказал Ляшко.

31 октября оба политика встречались в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера“. Тогда Герус отказался отвечать на вопросы Ляшко и демонстративно покинул студию.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада по инициативе Андрея Геруса приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, который разрешил закупать электроэнергию по двусторонним договорам с России и Беларуси. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставщиком выступила компания Игоря Коломойского “Юнайтед Энерджи“.

Ряд енергоекспертив расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. Также негативную оценку этому решению дали в Секретариате Европейского энергетического сообщества.

Поставки электроэнергии из РФ резко выросли с 1 ноября и составили 12 млн кВт часов в сутки, что в четыре раза выше показателей октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте системного оператора НЭК “Укрэнерго“.

Согласно новым данным, поставки ведутся ровным графиком мощностью 500 МВт. Суточный импорт из России и Беларуси с 1 ноября достиг 23500000 кВт часов, что составляет около 18% объема торгов на украинском рынке на сутки вперед.

Ранее глава парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус заявлял, что импорт из России составляет около 1%. Кроме того, в соцсети он написал, что импорт из России и Беларуси является убыточным, и в ноябре компании прекратят эти поставки.

Единственным экспортером российской электроэнергии выступает государственная монополия “Интер РАО“, председателем правления которой является Игорь Сечин, находящийся под украинскими и американскими санкциями.