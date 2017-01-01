Во Львовской области на свадьбе отравились 13 человек

Гости мероприятия принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек ДСНС

13 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Новояворовском районе Львовской области, сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, больные начали поступать в Новояворовскую районную больницу 5 числа. По состоянию на 15:00 6 ноября, в больницу поступили 13 человек с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Все потерпевшие были гостями на свадьбе в ресторане "Кривое озеро", принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Ранее с диагнозом острый гастроэнтерит в Мариуполе госпитализировали 16 студентов Украинской Академии лидерства.

Также сообщалось, что в Украине с начала года отравились более 600 детей. Премьер Алексей Гончарук дал ряд поручений по организации безопасного питания детей в учебных заведениях.

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