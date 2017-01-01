Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, четверо раненых

Сепаратисты 10 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

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За сутки 6 ноября сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в четверг, 7 ноября.

За минувшие сутки четыре военных из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили пять обстрелов: у Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север также зафиксировано пять вражеских обстрелов: неподалеку Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Зайцевого - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

Напомним, что за сутки 5 ноября сепаратисты обстреляли украинские позиции семь раз, а затем они устроили 35-минутный обстрел Крымского. Потерь среди бойцов ВСУ не было.

Также сообщалось, что за сутки 4 ноября сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных, среди военных ВСУ потерь не было.

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