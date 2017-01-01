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Во Львове подралась сотня футбольных фанатов

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Среди участников массовой драки были представители Украины, Франции и Германии, травмированы двое полицейских.
Массовая драка произошла на площади Галицкой
Массовая драка произошла на площади Галицкой
lv.npu.gov.ua

Полицейские прекратили массовую драку футбольных фанатов в центре Львова. Во время прекращения правонарушения травмированы двое правоохранителей.

Об  этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, 6 ноября, около 23:15 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о массовой драке, которая происходит на площади Галицкой во Львове.

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На место происшествия были немедленно направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, Управление полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Как сообщалось, в июле 2018 в Одессе трижды дрались футбольные фаны.

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Теги: Львов, футбольные фанаты, драка
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