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В Одессе потерявшего сознание пассажира маршрутки бросили у дороги без помощи

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Очевидцы обходили лежащего человека, а один из прохожих пнул его ногой.
Скорая помощь приехала через 7 минут после вызова
Скорая помощь приехала через 7 минут после вызова
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В Одессе водитель маршрутного такси вынес пассажира, которому стало плохо в салоне, на улицу и оставил, даже не вызвав скорую.

Об этом написала в Facebook свидетельница происшествия Ирина Чернова, передает Думская.

Инцидент произошел вечером 6 ноября на конечной маршруток 150 (Александровский проспект, 7). Перенести пассажира водителю помогли его коллеги из других автобусов, после чего они уехали.

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Как отмечают свидетели происшествия, от мужчины не пахло алкоголем, одет он был нормально. При этом очевидцы обходили лежащего человека, а один из прохожих пнул его ногой, проверяя, жив ли. Ирина вызвала скорую помощь, которая уже через семь минут приехала и забрала мужчину в больницу.

Мужчину забрали в больницу
Мужчину забрали в больницу
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Напомним, в Днепре больного с гангреной бросили в коридоре больницы. Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины.

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Теги: Одесса, маршрутчик, скорая помощь
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