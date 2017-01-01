Без заморозков, но с дождями: как пройдет 7 ноября

В Украине сегодня ожидаются ливни.

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в Украине. В стране ожидаются ливни, между тем на термометре до +20. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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На западе страны ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Воздух прогреется от +10 до +14 градусов по Цельсию.

На востоке страны облачно с прояснениями, местами вероятны ливни. Однако на улице +11…+19 градусов по Цельсию.

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +17 до +21.

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В северной части страны ожидаются осенние ливни на протяжении дня. На термометре +10…+13 градусов.

В Центральной Украине также вероятны осадки в виде дождя. Местами облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +19 градусов по Цельсию.

В Киеве +10…+12 градусов по Цельсию. На протяжении дня ожидаются ливни.

Напомним, народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется настоящая зима. По мнению синоптика, морозная и снежная зима может начаться уже в декабре.

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