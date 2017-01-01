Закон о судебной реформе вступил в силу

Закон сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей и вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Закон президента Владимира Зеленского о судебной реформе вступил в силу в четверг, 7 ноября.

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Накануне документ был опубликован в издании Голос Украины.

Закон регулирует деятельность ВККСУ и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования квалифкомисии, согласно которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

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В законе прописано также сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

Предусматривается создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через шесть лет с момента вступления в силу этого закона).

Напомним, президент подписал скандальный закон о судебной реформе. Документ вызвал массу критики внутри Украины и за рубежом.

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