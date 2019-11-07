“Мне очень смешно”: Кличко прокомментировал уголовное дело НАБУ

По словам Кличко, перспективы у такого дела нет.

Кличко прокомментировал уголовное дело против него kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело НАБУ против него и его заместителей. По его словам, этой новости уже около трех недель.

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Об этом Кличко заявил в эфире телеканала Украина, передает пресс-служба мэра Киева.

Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют! - сказал Кличко.

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По словам мэра Киева, новости об открытии уголовного производства уже почти три недели. Однако только сейчас ей нарочно предоставляют сенсационный характер.

Кличко добавил, что Национальное антикоррупционное бюро обязал открыть дело суд, в который с соответствующим заявлением обратился неназванный жалобщик - физическое лицо.

Напомним, НАБУ открыло дело против Кличко и его окружения. Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда.

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