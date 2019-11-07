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Побег: Россиянин сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в СИЗО

Комментариев: 1
Преступник находится в международном розыске за совершение ряда преступлений.
Приметы россиянина: короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.
Приметы россиянина: короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.
kv.npu.gov.ua

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Сотрудники полиции упустили 51-летнего гражданина России, который находится в международном розыске за совершение ряда преступлений, после того как он был задержан в аэропорту “Борисполь“.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области.

Мужчину задержали пограничники вместе сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

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На него составили протокол о задержании по ст.208 Уголовного процессуального кодекса и отправили в изолятор временного содержания до принятия решения судом. Но во время доставки в ИВС россиянин сбежал.

Полицейские просят помочь найти сбежавшего. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета. Был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

Как сообщалось 18 октября, конвоиры устраивали заключенным развлечения в подвале суда.

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Теги: побег, россиянин, Борисполь
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Комментариев (1)
advokit    07.11.2019, 10:05
Оценка:  +3
advokit
От же ЛОШАРИ ! Поліція така безпомічна, що навіть вже упаковані правопорушники спокійнісінько тікають від них! ПОЗОРИЩА!..
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