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Во Львовской области в подъезде жилого дома взорвалась граната

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, бросившего гранату.
Граната взорвалась на лестничной клетке между вторым и третьим этажами
Граната взорвалась на лестничной клетке между вторым и третьим этажами
lv.npu.gov.ua/

В ночь на четверг в городе Стрый в подъезде одного из жилых многоэтажных домов взорвалась граната.

Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области 7 ноября.

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“На лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлено во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет“, – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления. Решается вопрос правовой квалификации.

Накануне в Киеве на Троещине школьник из-за скуки кинул гранату в классе и выкрикнул: “Ложись!“. К счастью граната оказалась учебной.

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Теги: Львовская область, фото, дом, полиция, взрыв, граната
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