Омелян рассказал, почему ТОП-менеджмент Укрзализныци молчит о коррупции

Экс-министр инфраструктуры прокомментировал дело Дубневича.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о вероятных причинах, почему ТОП-менеджмент Укразлизныци молчит о коррупции на местах. Об этом он сообщил Обозревателю.

По мнению Омеляна, в УЗ необходимо менять все руководство.

Если бы я менял управленческий состав, менеджмент (Укрзализныци – ред.) – я бы поменял его на 100% - подчеркнул он

Омелян напомнил, как он еще в 2017 году сообщал об “огромной политической коррупции“.

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“Более того, я письменно и официально обратился к правоохранительным органам. У нас были задокументированные факты: с персоналиями, компаниями, деньгами…. К сожалению, была очень вялая реакция“, – продолжил экс-министр.

Коррупционная схема в УЗ, которую расследовали НАБУ НАБУ

Омелян также рассказал, что его допрашивали по делу нардепа Ярослава Дубневича. Напомним, последнего подозревают в коррупции поставок УЗ продукции по завышенным ценам.

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“Пока ход этого дела я не хочу комментировать, будет судебный процесс. Но я бы предостерег людей, которые хотели бы сказать, что Дубневич – единственный фигурант возможной коррупции в Укрзализныци. По моему глубокому убеждению, если это и правда, то это максимум 5-10% от того, что там творится. Почему молчат об остальных 90-95%? Я бы хотел, чтобы разобрались“, – подчеркнул экс-министр.

По его мнению, руководство УЗ находится в невыгодной ситуации.

Они получают высокие зарплаты и спокойно закрывают глаза и молчат о том, что происходит. Возможно, там есть еще какая-нибудь мотивация, кроме официальной зарплаты, мне сказать трудно - подчеркнул он

Ранее Омелян назвал указ Зеленского о дорогах “цирком“. Министр назвал указ президента о ремонте дорог “цирком на госуровне“. “Дороги строятся только в бурном воображении ... для дорог нужны деньги!“, заявил Омелян.

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