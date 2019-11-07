Штаб ООС анонсировал разведение в Петровском
Разведение войск на участке в Донецкой области начнется завтра, если не будут зафиксированы обстрелы.
В штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил и средств в Петровском Донецкой области 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС в четверг, 7 ноября.
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Как сообщается, завтра состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское для освещения начала практического этапа разведения.
Разведение сил произойдет при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.
Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.
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Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.
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