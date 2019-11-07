Штаб ООС анонсировал разведение в Петровском

Разведение войск на участке в Донецкой области начнется завтра, если не будут зафиксированы обстрелы.

Разведение войск в Петровском может начаться завтра facebook.com/pressjfo.news

В штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил и средств в Петровском Донецкой области 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС в четверг, 7 ноября.

Читай также: Разведение сил: Добровольцы заявили, что остаются в Золотом

Как сообщается, завтра состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское для освещения начала практического этапа разведения.

Разведение сил произойдет при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

Читай также: Пристайко сообщил, когда состоится разведения сил в Петровском

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram