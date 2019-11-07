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Штаб ООС анонсировал разведение в Петровском

Комментариев: 3
Разведение войск на участке в Донецкой области начнется завтра, если не будут зафиксированы обстрелы.
Разведение войск в Петровском может начаться завтра
Разведение войск в Петровском может начаться завтра
facebook.com/pressjfo.news

В штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил и средств в Петровском Донецкой области 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС в четверг, 7 ноября.

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Как сообщается, завтра состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское для освещения начала практического этапа разведения.

Разведение сил произойдет при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

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Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Яроcлав    07.11.2019, 11:27
Оценка:  0
Яроcлав
Не "разведение", а ОТСТУПЛЕНИЕ! При чем со своей же территории в глубь от собственных границ, с подальшей оккупацией противником брошенных территорий!
называйте вещи своими именами.
Peyot    07.11.2019, 11:22
Оценка:  +1
Peyot
песта мариуполю(((((
Яроcлав    07.11.2019, 11:29
Оценка:  0
Яроcлав
к сожалению - песта ВСЕЙ Украине. До Н.Г. ЗЕ-льцман намерен капитулировать.
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