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Под Киевом вор с ножом пырнул женщину в спину и украл сумку

Комментариев: 5
Полицейские поймали подозреваемого по горячим следам.
На фото подозреваемый в преступлении
На фото подозреваемый в преступлении
Полиция

В Киевской области в городе Белая Церковь вор с ножом напал на женщину посреди улицы. Сначала он спросил у нее который час, после последовал за ней. Оказавшись сзади, нападающий нанес ножом удар в спину, отобрал сумку и скрылся.

Об этом сообщает полиция.

Полицию вызвали неравнодушные горожане, которые услышали крики о помощи

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“Женщину с ножевым ранением доставили в больницу и прооперировали. К счастью, потерпевшая была в сознании и смогла полицейским описать приметы нападавшего“ – говорится в сообщении.

Подозреваемый был пойман по горячим следам уже на следующий день. Задержание проводилось в районе железнодорожного вокзала. Нападавшим оказался 37-летний уроженец Черкасской области, который последнее время жил в Белой Церкви. Установлено, что он уже отбывал наказание за совершение тяжких преступлений, таких как умышленное убийство, угон и кража.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч 1 ст 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Подробности преступления
Подробности преступления
Скриншот

Как сообщалось 9 октября, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата.

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Теги: Белая Церковь, разбой
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Комментариев (5)
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Boxerogos    07.11.2019, 11:23
Оценка:  0
Boxerogos
Дебил!Теперь за разбой будешь сидеть.Бабу при гоп-стопе надо вырубать ударами в челюсть голыми руками.Это несложно.Сиди теперь долго,идиот!)))))))))))))))))))
темп    07.11.2019, 11:27
Оценка:  -1
темп
Ты такое же животное
Boxerogos    07.11.2019, 11:37
Оценка:  0
Boxerogos
Ты меня снова спутал со своим отцом,бот.Я просто циник.Законопослушный циник.И не более.Но так легче жить в нашей охреНэньке.))))))))))))))))
СтальнаяКрыса    07.11.2019, 11:17
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Пожелаем злодею смерти в СИЗО.
SEMPENTY    07.11.2019, 11:01
Оценка:  +4
SEMPENTY
Ну дебил... Мог украсть немного денег, в результате всю жизнь проведет в тюрьме.
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