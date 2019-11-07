Под Киевом вор с ножом пырнул женщину в спину и украл сумку

Полицейские поймали подозреваемого по горячим следам.

В Киевской области в городе Белая Церковь вор с ножом напал на женщину посреди улицы. Сначала он спросил у нее который час, после последовал за ней. Оказавшись сзади, нападающий нанес ножом удар в спину, отобрал сумку и скрылся.

Об этом сообщает полиция.

Полицию вызвали неравнодушные горожане, которые услышали крики о помощи

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“Женщину с ножевым ранением доставили в больницу и прооперировали. К счастью, потерпевшая была в сознании и смогла полицейским описать приметы нападавшего“ – говорится в сообщении.

Подозреваемый был пойман по горячим следам уже на следующий день. Задержание проводилось в районе железнодорожного вокзала. Нападавшим оказался 37-летний уроженец Черкасской области, который последнее время жил в Белой Церкви. Установлено, что он уже отбывал наказание за совершение тяжких преступлений, таких как умышленное убийство, угон и кража.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч 1 ст 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Подробности преступления Скриншот

Как сообщалось 9 октября, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата.

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