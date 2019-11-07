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У владельца телеканала Прямой Макеенко проходят обыски

Комментариев: 2
Причины и обстоятельства пока неизвестны.
Владелец телеканал Прямой Владимир Макеенко
Владелец телеканал Прямой Владимир Макеенко
Прямой

Сегодня, 7 ноября, у владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко проходят обыски. Причины не сообщаются. Об этом сообщает телеканал Прямой. 

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“У владельца телеканала “Прямой“ Владимира Макеенко проводят обыски. Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова“ - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что Труба резко ответил на обвинения Порошенко в “рейдерском захвате” Прямого. По словам чиновника, нет никакого давления на журналистов канала.

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Теги: Владимир Макеенко, Прямой, обыски
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Комментариев (2)
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sharry-sharry    07.11.2019, 11:44
Оценка:  +1
sharry-sharry
В мае 2017 года украинский политик Владимир Макеенко стал единоличным владельцем телеканала «Прямой», выкупив 80 % акций у «Тонис», 10 % — у гендиректора телеканала, 0,5 % — у его заместителя.Если он не владелец обыски почему у него проводятся?
alex-zol    07.11.2019, 11:24
Оценка:  -2
alex-zol
Он такой его владелец, как я балерун)))))))))))))))
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