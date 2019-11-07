У владельца телеканала Прямой Макеенко проходят обыски

Причины и обстоятельства пока неизвестны.

Сегодня, 7 ноября, у владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко проходят обыски. Причины не сообщаются. Об этом сообщает телеканал Прямой.

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“У владельца телеканала “Прямой“ Владимира Макеенко проводят обыски. Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова“ - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что Труба резко ответил на обвинения Порошенко в “рейдерском захвате” Прямого. По словам чиновника, нет никакого давления на журналистов канала.

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