Полиция открыла дело на Портнова

На экс-чиновника заявили журналисты Радио Свобода.

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Полиция начала уголовное производство по факту обращений журналистов “Радио Свобода“ об угрозах со стороны Андрея Портнова - заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Речь идет о давлении Андрея Портнова на команду “Схем“ (проекта “Радио Свобода“), которая готовит о нем расследования.

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Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по двум статьям Уголовного кодекса Украины – “препятствование законной профессиональной деятельности журналистов“ (ч. 2 ст. 171) и “угроза или насилие в отношении журналиста“ (ч. 1 ст. 345-1).

Расследованием дела будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции Украины.

Напомним, Facebook заблокировал страницу Портнова. Сергей Малярчук назвал это началом “ликвидации” скандального юриста.

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