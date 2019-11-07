Скандальный Закон Зеленского о судебной реформе вступил в силу

7 ноября вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления“ (реестр. № законопроекта 1008). Указанный закон был принят парламентом во втором чтении 16 октября. Вопреки многочисленным предостережениям международных партнеров, общественности и бизнеса, Президент Владимир Зеленский отказался ветировать закон 1008, пишут Украинские Новости.

Законом, среди прочего, предусмотрено:

-“перезагрузка“ нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100;

-ликвидация действующей Высшей квалификационной судей и создание новой, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво;

-расширение полномочий Высшего совета правосудия;

створення при Высшем совете правосудия Комиссии по вопросам добропорядочности и этики;

-изминения дисциплинарных процедур в отношении судей, в том числе предоставление возможности подавать анонимные заявления в отношении судей.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как таковой, что существенно угрожает судейской независимости.

Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что “следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда“, а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создания новой “не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия “.

Совет Европы также обеспокоен законом 1008.

“В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры“, - говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления“ относительно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала “Судебно-юридическая газета“, четко указано, что “Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется изменением роли Верховного Суда в меж ах судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен “.

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианской Комиссии по предложенным проектом 1008 изменений относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии. Венецианская комиссия намерена дать свою оценку принятому Закону 1008 в рамках пленарной сессии, которая состоится 6-7 декабря.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что “бизнес-сообщество очень обеспокоена оценкам, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет на решение Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрение процессуальных фильтров в кодексах “.