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Зеленский трижды назвал концерн “Укроборонпром” “концертом”

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Зеленский трижды оконфузился.
Зеленский оконфузился
Зеленский оконфузился
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский трижды назвал концерн “Укроборонпром” “концертом”.

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Об этом сообщают Буквы, публикую соответствующее видео.

Сообщается, что конфуз случился во время брифинга главы государства на территории Харьковского авиационного завода.

К слову, идентичный конфуз случился в июле 2019 года, когда Зеленский не смог выговорить слово “концерн” и заменил его на “концерн”.

Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном кон церте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпроме". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности, - сказал Зеленский тогда.

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Напомним, Зеленский посетил завод Укроборонпром в Харькове. По словам президента, в советские времена заводы строили около 900 танков в год. Текущие цифры на сейчас - 1 танк с 2009 года.

 

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Теги: конфуз, Зеленский, Укроборонпром, концерн, концерт
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