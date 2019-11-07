Россия планирует полную морскую блокаду Украины – Бабин

Россияне нашли аргумент, которым будут оправдывать блокаду перед мировым сообществом.

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Россия намерена обосновывать для мировой общественности запланированную ей блокаду украинских черноморских портов тем, что со стороны Украины якобы существует угроза морским буровым платформам, ранее украденным Россией у Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам учебным ракетным стрельбам, которые на прошлой неделе состоялись на полигоне Ягорлык по Херсоном, предшествовали российские провокации. В доказательство этого Бабин приложил к своему посту фотокопию документа, направленного российскими властями Посольству Украины в Москве.

Военное ведомство государства-агрессора прибегло к письменным угрозам украинской власти из-за того, что наши учения якобы ... угрожают оборудованию газодобывающих платформ “российского предприятия “Черноморнефтегаз“, их персоналу и “военнослужащим, обеспечивающих их охрану“. Также агрессор цинично и нагло заявил о рисках для морской среды из-за “нарушения функционирования“ этих платформ и трубопроводов, к ним подведенных, - написал Бабин.

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По мнению экс-представителя Президента Украины в Крыму, эти же аргументы Россия, видимо, будет использовать в международной пропаганде, чтобы обосновать для мира запланированную блокаду украинских черноморских портов.

Собственно существование государства Украина, безусловно, по каннибальской логике РФ, грозит этим украденным у украинского народа платформам, а следовательно - и “экологии моря“, - отметил Бабин.

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Он также акцентировал внимание на том, что в документе, направленном в украинское посольство, Россия впервые де-факто признала милитаризацию захваченных ею буровых платформ.

Документ, опубликованный Бабиным facebook.com/borys.babin/

Для справки. В 2011-2012 году “Черноморнафтогаз“ купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения, произведенные в Сингапуре компанией Keppel FELS. Две вышки обошлись госкомпании примерно в $800 млн. Позднее они получили в СМИ неофициальное название “вышки Бойко“ по имени тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко. В 2015 году платформы, находившиеся в районе Одесского газового месторождения, были захвачены российскими властями и перебазированы ближе к Крыму.

Напомним, на прошлой неделе под Херсоном прошли масштабные учения ПВО. В них принимали участие зенитчики со всей страны.

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