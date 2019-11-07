В Киеве рейдеры в камуфляже захватили общежитие

Неизвестные применили слезоточивый газ и устроили столкновения.

В Киеве на улице Полевая произошли столкновения возле скандального общежития.

Об этом сообщили очевидцы в группе “Общежитие г. Киев, ул. Полевая, д. 19/8“. Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, они выясняют обстоятельства случившегося и обеспечивают охрану общественного порядка.

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На выложенном видео видно, как люди в форме захватили общежитие и не пускают жильцов в дом. На первом этаже выбиты окна и двери.

По словам жителей, в общежитие ворвались представители исполнительной службы с “титушками“, которые избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные.

Сейчас на место происшествия прибыли медики и народный депутат Роман Грищук.

Как сообщалось 2 сентября, для борьбы с рейдерством придумали два нововведения.

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