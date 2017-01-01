Под Коростенем в поле срочно остановили поезд Интерсити

Поезд Львов – Киев пришлось остановить из-за сообщения о якобы минировании состава.

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В четверг, 7 ноября, возле станции Коростень Житомирской области была произведена вынужденная остановка поезда Интерсити, двигавшегося по маршруту Львов - Киев. Причиной остановки стало сообщение о заминировании состава. Об этом директор департамента инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис написал у себя в Facebook, который также ехал этим поездом в Киев.

Меня эти заминирования преследуют и достали. Интерсити Львов - Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку, - написал чиновник.

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В полиции Житомирщины сообщили, что на электронную почту им поступило письмо об угрозе взрыва в поезде Львов - Киев. Поезд остановили, из него эвакуировали около 500 пассажиров.

Состав проверили, но никаких взрывчатых веществ правоохранители в нем не обнаружили.

Напомним, в Киеве закрыли две центральные станции метро. Из-за сообщений о минировании не было посадки и выхода на станциях “Майдан Независимости“ и “Дворец спорта“.

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