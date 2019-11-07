По горячим следам: Полиция поймала беглеца-россиянина
Россиянина, который был задержан в аэропорту Борисполь и после сбежал, поймали по горячим следам.
В Киеве, 7 ноября, был задержан россиянин, которому удалось убежать во время конвоирования в ИВС. В РФ он находится в розыске, его готовили к экстрадиции, пишет Страна.
После побега правоохранители объявили план Сирена. Беглеца удалось поймать на территории Киевской области.
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Напомним, ранее сотрудники полиции упустили 51-летнего гражданина России, который находится в международном розыске за совершение ряда преступлений, после того как он был задержан в аэропорту “Борисполь“.
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