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По горячим следам: Полиция поймала беглеца-россиянина

Комментариев: 1
Россиянина, который был задержан в аэропорту Борисполь и после сбежал, поймали по горячим следам.
51-летний мужчина находится в розыске
51-летний мужчина находится в розыске
Полиция

В Киеве, 7 ноября, был задержан россиянин, которому удалось убежать во время конвоирования в ИВС. В РФ он находится в розыске, его готовили к экстрадиции, пишет Страна.

После побега правоохранители объявили план Сирена. Беглеца удалось поймать на территории Киевской области.

Фото с места задержания
Фото с места задержания
Страна

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Напомним, ранее сотрудники полиции упустили 51-летнего гражданина России, который находится в международном розыске за совершение ряда преступлений, после того как он был задержан в аэропорту “Борисполь“.

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Теги: Киев, розыск, россиянин
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    07.11.2019, 12:59
Оценка:  +3
Колишній-східняк
за этот побег получит дополнительный срок
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