Под Полтавой порнобизнесмен шантажировал школьницу откровенными фото

Копы уже задержали организатора порнобизнеса.

33-летний мужчина организовал в своем доме в селе Полтавской области. Об этом сообщают Факты.

Читай также: Суд разрешил ВИЧ-инфицированным украинцам усыновлять детей

Копы выяснили, что порнобизнесмен принуждал к "сотрудничеству" несовершеннолетнюю односельчанку. Откровенные снимки девочки на протяжении полугода он распространял в интернете.

Фотографии 15-летней односельчанки мужчина отправлял своим друзьям через интернет. Так продолжалось в течение полугода, пока разговоры об этом не дошли до родственников девушки. Они обратились с заявлением в полицию, - рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Читай также: Пожилой педофил, развращавший подростков под Сумами, найден мертвым

Также стало известно, что мужчина заставлял девушку сниматься в оголенном виде и неприличных позах путем шантажа.

Мужчину задержали. На данный момент удалось доказать, что задержанный полностью осознавал свои действия. Он также признал свою вину признал в полном объеме и согласился сотрудничать со следствием. Если вину подозреваемого удастся доказать, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на порносайты будут пускать только после сканирования лица. Это коснется жителей Австралии. А потом эту инициативу могут подхватить и в других странах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram