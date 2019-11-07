При наступлении со стороны Чернигова у РФ не будет проблем – СНБО

Россия способна захватить украинские территории, но не сможет их эффективно удерживать.

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В случае полномасштабного вторжения российских войск в направлении Киева со стороны Черниговской и Сумской областей у агрессора не возникнет никаких проблем. Такое мнение в интервью Апострофу высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

По его словам, военный потенциал России позволяет ей осуществить такую операцию. И сейчас руководство РФ активно усиливает свою военную мощь в отношении Украины:

По своему потенциалу они способны это сделать. Ведь они ежегодно проводят обучение вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси. Они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, которые позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области у них вообще не будет возникать проблем, - отметил Кривонос.

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Однако достижение сугубо военного успеха Россию не интересует, уверен замглавы СНБО. Для россиян гораздо важнее удержать контроль над захваченными территориями.

Они могут осуществить против нас агрессию, но им потом очень трудно будет удержать все под контролем. Поэтому для Кремля очень важно - как можно быстрее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы танцевать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели, - пояснил Кривонос.

Напомним, в СНБО рассказали, когда в войсках появится “Ольха“ и “Нептун“. В настоящее время проходят испытания модернизированных ракетных комплексов.

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