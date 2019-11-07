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Карпаты начало засыпать снегом

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Опубликованы жвописные снимки .
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
facebook.com/chornogora.rescue112

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В четверг, 7 ноября, в Карпатах наблюдаются осадки в виде снега. Температура воздуха в регионе составляет около 0 градусов Цельсия.

Соответствующие фотографии в Facebook опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели уточнили, что мелкий снег идет в окрестностях горы Поп Иван Черногорский. 

“По состоянию на 7:45 07.11.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег. Ветер юго-западный 3-4 м / с. Температура воздуха 0 градусов С“, - написано в сообщении.

На горе Поп Иван идет мелкий снег
На горе Поп Иван идет мелкий снег
facebook.com/chornogora.rescue112

Как сообщалось 4 ноября, в Киеве зафиксировали первый в ноябре температурный рекорд.

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Теги: снег, погода, Карпаты
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