Карпаты начало засыпать снегом

Опубликованы жвописные снимки .

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В четверг, 7 ноября, в Карпатах наблюдаются осадки в виде снега. Температура воздуха в регионе составляет около 0 градусов Цельсия.

Соответствующие фотографии в Facebook опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели уточнили, что мелкий снег идет в окрестностях горы Поп Иван Черногорский.

“По состоянию на 7:45 07.11.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег. Ветер юго-западный 3-4 м / с. Температура воздуха 0 градусов С“, - написано в сообщении.

На горе Поп Иван идет мелкий снег facebook.com/chornogora.rescue112

Как сообщалось 4 ноября, в Киеве зафиксировали первый в ноябре температурный рекорд.

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