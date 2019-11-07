Hromadske проиграло суд против С14

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Hromadske по делу против С14.

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Hromadske против праворадикальной организации С14. Такое решение судьи приняли сегодня, 7 ноября.

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Об этом сообщает Hromadske на своем сайте.

Этим решением суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который 6 августа удовлетворил иск организации С14 против СМИ из-за публикации, в которой С14 назвали “неонацистской” организацией.

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Соответственно, Hromadske должно опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3,5 тысячи грн судебного сбора.

Мы возмущены этим решением, безусловно, мы и его будем обжаловать. Наш следующий этап - Верховный суд. Это решение несет в себе огромную угрозу свободе слова в Украине, оно фактически запрещает журналистам давать политические характеристики, недопустимо для европейской страны, - прокомментировала шеф-редактор Hromadske Ангелина Карякина.

Напомним, в августе Hromadske проиграло суд “С14”: журналисты не доказали, что организация “неонацистская”. СМИ вынудили написать опровержение и выплатить организации штраф.

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