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Hromadske проиграло суд против С14

Комментариев: 3
Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Hromadske по делу против С14.
С14 выиграло суд у журналистов
С14 выиграло суд у журналистов
Информатор

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Hromadske против праворадикальной организации С14. Такое решение судьи приняли сегодня, 7 ноября.

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Об этом сообщает Hromadske на своем сайте.

Этим решением суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который 6 августа удовлетворил иск организации С14 против СМИ из-за публикации, в которой С14 назвали “неонацистской” организацией. 

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Соответственно, Hromadske должно опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3,5 тысячи грн судебного сбора.

Мы возмущены этим решением, безусловно, мы и его будем обжаловать. Наш следующий этап - Верховный суд. Это решение несет в себе огромную угрозу свободе слова в Украине, оно фактически запрещает журналистам давать политические характеристики, недопустимо для европейской страны, - прокомментировала шеф-редактор Hromadske Ангелина Карякина.

Напомним, в августе Hromadske проиграло суд “С14”: журналисты не доказали, что организация “неонацистская”. СМИ вынудили написать опровержение и выплатить организации штраф.

 

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Теги: С14, суд, Hromadske .tv
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Комментариев (4)
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asfd0    07.11.2019, 14:48
Оценка:  -1
asfd0
А чего они oжuдaли, что бы суд признал неонацистской организацию, которая финансируется государством?
Хитрый-Лис    07.11.2019, 15:02
Оценка:  0
Хитрый-Лис
РФ спонсирует террориство ЛНР и ДНР и что же вы не репетуете?
alex-zol    07.11.2019, 14:24
Оценка:  -1
alex-zol
дно
Хитрый-Лис    07.11.2019, 14:33
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Альбертина, врач-инфекционист, Германия
В русской речи обычно встречаются несколько знакомых слов, в остальном это хаос неприятных звуков.
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