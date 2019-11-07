Контрабанда для ВМФ РФ: Раскрыта схема вывоза оборудования

Конечным получателем контрабандной продукции был Военно-морской флот РФ.

Сотрудники Государственного бюро расследований в Мелитополе раскрыли схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, экс-сотрудники одного из предприятий, производившего продукцию для экспорта в Россию, создали схему поставок продукции двойного назначения в Военно-морской флот РФ. С этой целью они создали ряд фирм-“прокладок“ на территории Украины и России, а также вступили в сговор с сотрудниками Государственной таможенной службы. Продукцию планировалось отправить под видом товаров гражданского использования без соответствующего оформления и контроля.

Следователи ГБР во время обысков в помещениях Государственной таможенной службы, в производственных помещениях, офисах предприятий, а также по местам проживания предпринимателей изъяли подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

На данный момент решается вопрос об аресте изъятого имущества.

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Продолжается расследование в уголовном производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 1 ноября, украинец пытался вывезти в РФ детали к военным кораблям.

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