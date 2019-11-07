Сотрудники НАБУ задержали судью с банкой долларов
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали судью Заречного райсуда города Сумы: его подозревают в получении взятки в размере $2000. Судя по фото, эти деньги хранили в стеклянной банке.
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
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Следователи утверждают, что за взятку подозреваемый якобы обещал принять в пользу гражданина решение по двум делам об административных правонарушениях.
Обыски прошли 7 ноября. Судье готовится сообщение о подозрении в получении взятки в особо крупном размере, санкция предусматривает от восьми до 12 лет.
Как сообщалось, 9 октября ГБР провело обыск у жены судьи Чауса, хранившего деньги в трехлитровых банках.
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