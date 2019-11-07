Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сотрудники НАБУ задержали судью с банкой долларов

Комментариев: 2
У задержанного судьи было всего лишь поллитровая банка, в отличие от задержанного ранее, видимо более финансово грамотного, судьи Чауса, который хранил деньги в трехлитровых банках.
Сотрудники НАБУ задержали судью с банкой долларов
© nabu.gov.ua
Фото 1/3
  • Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы
  • Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы
  • Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы
Сотрудники НАБУ задержали судью с банкой долларов
Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали судью Заречного райсуда города Сумы: его подозревают в получении взятки в размере $2000. Судя по фото, эти деньги хранили в стеклянной банке.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Читай также: Обыски в институте им. Шалимова: У врача изъяли почти миллион долларов

Следователи утверждают, что за взятку подозреваемый якобы обещал принять в пользу гражданина решение по двум делам об административных правонарушениях.

Обыски прошли 7 ноября. Судье готовится сообщение о подозрении в получении взятки в особо крупном размере, санкция предусматривает от восьми до 12 лет.

Как сообщалось, 9 октября ГБР провело обыск у жены судьи Чауса, хранившего деньги в трехлитровых банках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: судья, банка, деньги, НАБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Дром    07.11.2019, 14:56
Оценка:  0
Дром
Самыми надежными банками в Украине признаны: литровая. двухлитровая и трехлитровая банки.))))
П    07.11.2019, 14:40
Оценка:  0
П
Колхозник еб@ный и такие чучела творят "правосудие".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь