Сотрудники НАБУ задержали судью с банкой долларов

У задержанного судьи было всего лишь поллитровая банка, в отличие от задержанного ранее, видимо более финансово грамотного, судьи Чауса, который хранил деньги в трехлитровых банках.

Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы

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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали судью Заречного райсуда города Сумы: его подозревают в получении взятки в размере $2000. Судя по фото, эти деньги хранили в стеклянной банке.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

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Следователи утверждают, что за взятку подозреваемый якобы обещал принять в пользу гражданина решение по двум делам об административных правонарушениях.

Обыски прошли 7 ноября. Судье готовится сообщение о подозрении в получении взятки в особо крупном размере, санкция предусматривает от восьми до 12 лет.

Как сообщалось, 9 октября ГБР провело обыск у жены судьи Чауса, хранившего деньги в трехлитровых банках.

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