Теракт в Киеве: известны новые детали

Взрыв машины известного бизнесмена оброс новыми деталями.

В результате взрыва автомобиля известного бизнесмена Игоря Сало погиб его охранник С. Ерченко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Взрыв произошел в то время, когда авто остановилось на красный цвет светофора. Взрывная волна повредила маршрутку с пассажирами и еще около 5 авто. Сам момент взрыва был заснят одним из видеорегистраторов.

Также известно, что в данном автомобиле, кроме погибшего, находился сам бизнесмен Игорь Сало, а также Сергей Воловик, которого называют водителем первого. Оба также пострадали. Данных об их состоянии нет.

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Сразу же после взрыва была введена спецоперация. Подозревается, что взрывчатка была прикреплена к крыше автомобиля. Копы подозревают, что к взрыву мог был причастен мотоциклист, который проезжал мимо и мог прикрепить взрывчатку.

Напомним, в Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль. Правоохранители ввели оперативный план "Перехват" для поиска злоумышленника.

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