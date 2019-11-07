В Черкасской области семью нашли без сознания, а ребенка мертвым

В квартире родственники нашли без сознания целую семью. К счастью, взрослые еще дышали, а вот ребенка спасти медики не успели.

Что же стало причиной смерти маленького мальчика и страшного отравления его родителей – теперь уже выяснит экспертиза пресс-служба ГСЧС

В Черкасской области вечером молодая семья принимала гостей. А уже на утро хозяин позвонил своему другу и попросил как можно скорее привезти лекарства. Всей семье стало плохо. Об этом говорится в сюжете Фактов.

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“Говорит что-то плохо, наверное, отравились. Все, я забрал рюкзак и пошел. Ребенок лежал смотрел телевизор у него в спальне. Это было в 10.00. Через полтора часа я приехал привез, после этого я их не видел“, – заявил друг семьи Олег.

К вечеру к детям примчался взволнованный дедушка. Мужчина никак не мог дозвониться, поэтому решил проверить, все ли в порядке. И его ждала ужасная картина. Без сознания отец с сыном лежали на кровати, а мать – в ванной. Мужа и жену в крайне тяжелом состоянии медики забрали в больницу. А вот шестилетнему мальчику помогать было поздно.

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“К сожалению, ребенку помощь уже не понадобилась. Отец без сознания, в крайне тяжелом состоянии“, – говорит врач скорой помощи Олег Мельник.



Что именно произошло в той злосчастной квартире теперь разбираются следователи. А вот у соседей – собственная версия. Мол, накануне семья угощалась грибами.

Другие же убеждены – семью погубил газовый котел. Якобы из-за его неисправности несчастные надышались угарным газом. Однако газовики, которые прибыли на место трагедии одними из первых, отклонений от нормы не обнаружили.

Что же стало причиной смерти маленького мальчика и страшного отравления его родителей – теперь уже выяснит экспертиза.

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“Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Христиновским ОП возбуждено уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование“, – сообщил и.о. руководителя Христиновского отделения полиции Сергей Елисеев.

Как сообщалось 30 сентября, в Кировоградской области девушка умерла от отравления грибами.

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