Из Бориспольской колонии сбежал заключенный

Это стало результатом системных нарушений со стороны администрации исправительного учреждения.

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В Бориспольской исправительной колонии №119 под Киевом прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, в результате которых смог сбежать один заключенный. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook.

Администрация колонии раньше положенного перевела его в отделение социальной реабилитации, откуда он сбежал из-за отсутствия необходимого надзора, - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что работа по социальной реабилитации заключенных как таковая не ведется. Также прокуроры нашли в колонии и другие нарушения.

Продолжаются необоснованные привлечения заключенных к ответственности в виде помещения их в дисциплинарный изолятор, ограничивая их права на защиту и опротестование этих действий, – отмечают в прокуратуре.

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Помимо этого, администрация не обеспечивает заключенным нормальные условия содержания и не обеспечивает их право на привлечение к оплачиваемой работе.

Напомним, россиянин сбежал по дороге из аэропорта “Борисполь“ в СИЗО. Мужчина находится в международном розыске за совершение ряда преступлений.

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