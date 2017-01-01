Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Известно имя нового главреда российского оппозиционного канала “Дождь”

Комментариев: 0
Имя нового руководителя редакции “Дождя” станет Тихон Дзядко.
Тихон Дзядко
Тихон Дзядко
facebook.com

Читай также: Пропагандиста РФ высмеяли на форуме за демократию в Страсбурге

Известный российский журналист, который сейчас работает на телеканале RTVI, Тихон Дзядко заявил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора российского оппозиционного телеканала "Дождь". 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой (генеральному директору "Дождя", - ред.), - написал Дзядко.

Читай также: Российские пропагандисты пытались спровоцировать Разумкова в Совете Европы

Также он сообщил, что 13 декабря - его последний рабочий день на телеканале RTVI. Дзядко написал, что его пока ждет месяц интенсивной работы. Затем у него будет время поблагодарить коллектив за сотрудничество.

Пост Дзядко
Пост Дзядко
facebook.com

Напомним, в Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ. Корчевников награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Дзядко, Дождь, главред, канал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь