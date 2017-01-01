Известно имя нового главреда российского оппозиционного канала “Дождь”

Имя нового руководителя редакции “Дождя” станет Тихон Дзядко.

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Известный российский журналист, который сейчас работает на телеканале RTVI, Тихон Дзядко заявил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора российского оппозиционного телеканала "Дождь".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой (генеральному директору "Дождя", - ред.), - написал Дзядко.

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Также он сообщил, что 13 декабря - его последний рабочий день на телеканале RTVI. Дзядко написал, что его пока ждет месяц интенсивной работы. Затем у него будет время поблагодарить коллектив за сотрудничество.

Пост Дзядко facebook.com

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