Драка Ляшко и Геруса: полиция расследует насилие в отношении нардепа

Полиция квалифицировала драку Ляшко и Геруса как угрозу или насилие в адрес государственного деятеля.

Драку лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от Слуги народа Андреем Герусом квалифицировали как угроза или насилие в отношении государственного деятеля. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

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Сообщается, что для выяснения обстоятельств драки Ляшко с Герусом полиция открыла уголовное дело по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, - отметили в полиции.

В полиции также добавили, что на месте происшествия в зале международных делегаций аэропорта Борисполь уже никого не было, когда на вызов прибыла следственно-оперативная группа.

Полиция установила, что участниками конфликта были действующий народный избранник Верховной рады и экс-депутат. Ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась, - говорится в сообщении.

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Напомним, Ляшко избил Геруса. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту “Борисполь“. Ляшко обвинил Геруса в том, что тот открыл импорт электроэнергии из России, чем предал национальные интересы Украины.

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