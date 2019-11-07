Свобода слова по-новому: Как "авторитет" в судах "побеждает" СМИ

Суд Днепра удовлетворил иск против Корреспондент.net от местного бизнесмена c неоднозначной репутацией, проигнорировав то, что редакция не имеет никакого отношения к спорной публикации, а также истечение срока исковой давности.

В Украине катастрофически ухудшается ситуация со свободой слова: неугодным средствам массовой информации просто закрывают рот, "протаскивая" через суды сомнительные и наспех слепленные судебные решения.

Свидетельством тому – последнее решение Бабушкинского районного суда Днепра по иску широко известного в узких кругах бизнесмена Александра Петровского. Вместе с Корреспондент.net ответчиком является издание Цензор, а также обычный читатель сайта Марина Земляная. Суд обязал оба издания выплатить по 450 тысяч гривен компенсации "морального ущерба", а с Земляной - взыскать 115 тысяч гривен за репост в социальной сети Facebook.

Корреспондент.net районный суд удовлетворил иск бизнесмена о возмещении ему морального ущерба, нанесенного якобы публикацией в одном из блогов раздела сайта В случае срайонный суд удовлетворил иск бизнесмена о возмещении ему морального ущерба, нанесенного якобы публикацией в одном из блогов раздела сайта Я – корреспондент.

В блоге, размещенном известным украинским политологом Алексеем Красноперовым в 2017 году, Петровский был назван "криминальным авторитетом", что через два года так "расстроило" героя публикации, что он подал в суд и потребовал почти полмиллиона гривен морального ущерба.

Корреспондент.net , к которому ни администрация сайта, ни редакция отношения не имеют. Соответствующее предупреждение содержится под каждой публикацией блогосферы: Еще раз акцентируем: авторский материал был размещен в личном блоге Алексея Красноперова в разделе Я – корреспондент сайта, к которому ни администрация сайта, ни редакция отношения не имеют. Соответствующее предупреждение содержится под каждой публикацией блогосферы:

Согласно украинского законодательства, именно автор статьи должен нести всю ответственность за публикации, размещенные от его имени, как материальную, так и ту, что касается достоверности опубликованной им информации. Раздел сайта Я – корреспондент предоставляет лишь платформу для размещения авторских материалов блогерам.

Но ни юристов Петровского, ни судью Литвиненко Бабушкинского районного суда Днепра это ничуть не смутило. Как не смутило и истечение срока исковой давности: Петровский обратился в суд о признании информации, размещенной в статье, недостоверной и о "моральном ущербе" более чем через год после публикации, в то время, как по украинским законам срок исковой давности об опровержении недостоверной информации в СМИ составляет один год. То есть даже если бы это была редакционная публикация, у суда не было бы оснований удовлетворять космические для подобных исков в нашей стране суммы.

Вызывает вопросы и сама сумма в 450 тысяч гривен морального ущерба. По информации юристов сайта Корреспондент.net, при рассмотрении дела была проведена судебно-психологическая экспертиза относительно истца, которая оценила его "страдания" именно во столько. При этом эксперт принял решение на основании всего одной встречи с Петровским, то есть только с его слов. Ни его родственники, ни друзья не опрашивались по поводу его возможных переживаний, что обычно делается в таких случаях.

На данные аргументы суд также не обратил внимания при принятии решения в пользу Петровского. Разумеется, Корреспондент.net будет подавать апелляцию и оспаривать судебное решение, как и издание Цензор, также пострадавшее от судебного произвола.

Напомним, ранее другой райсуд вынес беспрецедентное для Украины и абсолютно противозаконное решение по другому иску, попытавшись ограничить читателям доступ к Корреспондент.net.

Кто такой Петровский?

Александр Налекрешвили, позже взявший фамилию отчима Петровский, родился 9 июня 1972 года в грузинском городе Рустави. Он называет себя президентом Международного благотворительного фонда Солидарность, однако еще в 2010-2011 годах Юрий Луценко, на то время находившийся в статусе экс-министра внутренних дел, называл Петровского "криминальным авторитетом Днепропетровска".