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В Харьков приехал основатель AliExpress Джек Ма

Комментариев: 3
Один из богатейших людей мира выступит перед студентами харьковского университета, а уже на следующий день будет спикером на Киевском международном экономическом форуме.
Основатель AliExpress Джек Ма прилетел в Харьков
Основатель AliExpress Джек Ма прилетел в Харьков
EPA/UPG

В Харьков приехал один из самых богатых людей мира, основатель AliExpress Джек Ма. Об этом сообщает Telegram-канал Харьков 1654 в четверг, 7 ноября.

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На канале опубликовали фото Джека Ма с бизнесменом Александром Ярославским и сообщили, что сегодня в 15:00 Джек Ма выступит перед студентами Харьковского национального университета им. Каразина.

Также указано, что основатель AliExpress будет спикером на Киевском международном экономическом форуме уже 8 ноября.

Напомним, что ранее основатель AliExpress покинул компанию. Джек Ма продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании, утверждает Bloomberg.

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Также Джек Ма заявлял, что в будущем люди будут работать 12 часов в неделю. Технологический прогресс и изменения в системе образования приведут к тому, что люди в будущем будут работать три дня в неделю и четыре часа в день.

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Теги: Харьков, бизнесмен, aliexpress
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    07.11.2019, 15:40
Оценка:  +3
WTF2wtf
Крутой чувак ...
ThaiFever    07.11.2019, 16:06
Оценка:  -3
ThaiFever
не то что ты хуило
WTF2wtf    07.11.2019, 16:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
Опять ты, тупое путинское говнометко?
Ты же вообще осел упуротый и даже открытую информацию в упор не способен воспринимать, только тупое инфоговно пропагандистское от оккупантов хавая ведрами ...
Пиши исчо, что в Украине нет цифрового ТВ,
прикручивай дальше старые 300тонные ракеты-носители к Су-24
WTF2wtf    07.11.2019, 16:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
... собирай и дальше Оплоты из "старых Т-84" (как ты писал)
и главное хавай ведрами дерьмо про "ихтамнет", про "танки из шахт", про то как "россия не ведет войну против Украины", тупой наци путинский
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