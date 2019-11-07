В Харьков приехал основатель AliExpress Джек Ма

Один из богатейших людей мира выступит перед студентами харьковского университета, а уже на следующий день будет спикером на Киевском международном экономическом форуме.

В Харьков приехал один из самых богатых людей мира, основатель AliExpress Джек Ма. Об этом сообщает Telegram-канал Харьков 1654 в четверг, 7 ноября.

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На канале опубликовали фото Джека Ма с бизнесменом Александром Ярославским и сообщили, что сегодня в 15:00 Джек Ма выступит перед студентами Харьковского национального университета им. Каразина.

Также указано, что основатель AliExpress будет спикером на Киевском международном экономическом форуме уже 8 ноября.

Напомним, что ранее основатель AliExpress покинул компанию. Джек Ма продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании, утверждает Bloomberg.

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Также Джек Ма заявлял, что в будущем люди будут работать 12 часов в неделю. Технологический прогресс и изменения в системе образования приведут к тому, что люди в будущем будут работать три дня в неделю и четыре часа в день.

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