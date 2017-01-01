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В Киеве полиция разыскивает родителей избитого 3-летнего мальчика

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Сейчас ребенок находится в больнице, он не разговаривает.
Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице
Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция разыскивает родителей 3-летнего мальчика, которого на улице Вышгородской прохожие нашли с ранами на теле. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“Вечером неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и был вместе с маленьким ребенком. В дальнейшем малолетнего с ссадинами на теле госпитализировали. На вид мальчику 3 года, он не говорит“, - говорится в сообщении.

Работники столичной ювенальной превенции пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице, разыскивают его родителей и родственников.

Как сообщалось, в январе под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына.

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Теги: избили ребенка, насилие, Киев
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