В Киеве полиция разыскивает родителей избитого 3-летнего мальчика

Сейчас ребенок находится в больнице, он не разговаривает.

Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция разыскивает родителей 3-летнего мальчика, которого на улице Вышгородской прохожие нашли с ранами на теле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“Вечером неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и был вместе с маленьким ребенком. В дальнейшем малолетнего с ссадинами на теле госпитализировали. На вид мальчику 3 года, он не говорит“, - говорится в сообщении.

Работники столичной ювенальной превенции пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице, разыскивают его родителей и родственников.

Как сообщалось, в январе под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына.

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