Более 1 млн грн морального вреда: Журналисты возмущены решением суда

За авторскую статью на Корреспондент.net бизнесмен потребовал астрономическую по украинским меркам сумму и выиграл суд.

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Суд Днепра удовлетворил иск местного бизнесмена Александра Петровского против сайта Корреспондент.net. При этом судья проигнорировал тот факт, что редакция не имеет прямого отношения к спорной публикации, а сроки исковой давности уже истекли. Об этом сообщается в редакционной статье на сайте Корреспондент.net.

Данную ситуацию авторы публикации считают признаком ухудшения ситуации со свободой слова в стране.

Неугодным средствам массовой информации просто закрывают рот, “протаскивая“ через суды сомнительные и наспех слепленные судебные решения, - говорится в статье.

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Возмущение журналистов вызвало последнее решение Бабушкинского районного суда города Днепра по иску местного бизнесмена Александра Петровского, имеющего неоднозначную репутацию. Вместе с Корреспондент.net ответчиками по делу являются издание Цензор, а также обычный читатель сайта Марина Земляная. Суд обязал оба издания выплатить истцу по 450 тысяч гривен компенсации “морального ущерба“, а Земляную – 115 тысяч гривен за репост публикации в социальной сети Facebook.

Поводом для иска стала публикация, размещенная в 2017 году в одном из авторских блогов на сайте Корреспондент.net. Ее автором был известный украинский политолог Алексей Красноперов, который в этой публикации обозначил Петровского как “криминального авторитета“. Внимание самого предпринимателя данная публикация привлекла лишь спустя два года после ее появления на страницах сайта. Петровский подал в суд на сайт и потребовал в качестве компенсации морального вреда почти полмиллиона гривен.

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Комментируя решение суда по данному иску, редакция Корреспондент.net акцентировала внимание на том, что возмущение бизнесмена вызвал авторский материал, размещенный в личном блоге Алексея Красноперова в разделе “Я – корреспондент“. К публикациям в нем ни администрация сайта, ни редакция отношения не имеют, о чем гласит и соответствующее предупреждение под каждой публикацией блога.

Предупреждение под авторскими публикациями korrespondent.net

Редакция Корреспондент.net акцентирует внимание на том, что согласно украинского законодательства, именно автор статьи должен нести всю ответственность за свои публикации, в том числе и за достоверность опубликованной им информации. В то же время раздел “Я – корреспондент“ является лишь платформой для размещения авторских материалов блогеров.

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Как отмечают в редакции Корреспондент.net, Бабушкинский районный суд Днепра проигнорировал данное обстоятельство, а также тот факт, что срок исковой давности по этому делу истек. Петровский обратился в суд более чем через год после публикации, тогда как по украинским законам срок исковой давности по делам об опровержении недостоверной информации в СМИ составляет всего один год.

То есть даже если бы это была редакционная публикация, у суда не было бы оснований удовлетворять космические для подобных исков в нашей стране суммы, - отмечают журналисты издания.

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Также редакцию возмутила сумма морального ущерба, назначенная судьей к удовлетворению – 450 тысяч гривен. По информации юристов сайта Корреспондент.net, при рассмотрении дела судебно-психологическая экспертиза свелась к единственной встрече с Петровским, тогда как обычно в подобных делах опрашиваются родственники и друзья потерпевшего.

Разумеется, Корреспондент.net будет подавать апелляцию и оспаривать судебное решение, как и издание Цензор, также пострадавшее от судебного произвола, - говорится в заключении редакционной статьи.

Напомним, Hromadske проиграло суд против организации С14. Апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Hromadske по ранее проигранному изданием делу клевете.

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