Более 1 млн грн морального вреда: Журналисты возмущены решением суда
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Суд Днепра удовлетворил иск местного бизнесмена Александра Петровского против сайта Корреспондент.net. При этом судья проигнорировал тот факт, что редакция не имеет прямого отношения к спорной публикации, а сроки исковой давности уже истекли. Об этом сообщается в редакционной статье на сайте Корреспондент.net.
Данную ситуацию авторы публикации считают признаком ухудшения ситуации со свободой слова в стране.
Неугодным средствам массовой информации просто закрывают рот, “протаскивая“ через суды сомнительные и наспех слепленные судебные решения, - говорится в статье.
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Возмущение журналистов вызвало последнее решение Бабушкинского районного суда города Днепра по иску местного бизнесмена Александра Петровского, имеющего неоднозначную репутацию. Вместе с Корреспондент.net ответчиками по делу являются издание Цензор, а также обычный читатель сайта Марина Земляная. Суд обязал оба издания выплатить истцу по 450 тысяч гривен компенсации “морального ущерба“, а Земляную – 115 тысяч гривен за репост публикации в социальной сети Facebook.
Поводом для иска стала публикация, размещенная в 2017 году в одном из авторских блогов на сайте Корреспондент.net. Ее автором был известный украинский политолог Алексей Красноперов, который в этой публикации обозначил Петровского как “криминального авторитета“. Внимание самого предпринимателя данная публикация привлекла лишь спустя два года после ее появления на страницах сайта. Петровский подал в суд на сайт и потребовал в качестве компенсации морального вреда почти полмиллиона гривен.
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Комментируя решение суда по данному иску, редакция Корреспондент.net акцентировала внимание на том, что возмущение бизнесмена вызвал авторский материал, размещенный в личном блоге Алексея Красноперова в разделе “Я – корреспондент“. К публикациям в нем ни администрация сайта, ни редакция отношения не имеют, о чем гласит и соответствующее предупреждение под каждой публикацией блога.
Редакция Корреспондент.net акцентирует внимание на том, что согласно украинского законодательства, именно автор статьи должен нести всю ответственность за свои публикации, в том числе и за достоверность опубликованной им информации. В то же время раздел “Я – корреспондент“ является лишь платформой для размещения авторских материалов блогеров.
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Как отмечают в редакции Корреспондент.net, Бабушкинский районный суд Днепра проигнорировал данное обстоятельство, а также тот факт, что срок исковой давности по этому делу истек. Петровский обратился в суд более чем через год после публикации, тогда как по украинским законам срок исковой давности по делам об опровержении недостоверной информации в СМИ составляет всего один год.
То есть даже если бы это была редакционная публикация, у суда не было бы оснований удовлетворять космические для подобных исков в нашей стране суммы, - отмечают журналисты издания.
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Также редакцию возмутила сумма морального ущерба, назначенная судьей к удовлетворению – 450 тысяч гривен. По информации юристов сайта Корреспондент.net, при рассмотрении дела судебно-психологическая экспертиза свелась к единственной встрече с Петровским, тогда как обычно в подобных делах опрашиваются родственники и друзья потерпевшего.
Разумеется, Корреспондент.net будет подавать апелляцию и оспаривать судебное решение, как и издание Цензор, также пострадавшее от судебного произвола, - говорится в заключении редакционной статьи.
Напомним, Hromadske проиграло суд против организации С14. Апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Hromadske по ранее проигранному изданием делу клевете.
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