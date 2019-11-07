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Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: он в Авдеевке

Комментариев: 4
Это уже 17 попытка игнорирования допросов со стороны Порошенко.
Порошенко сейчас в Авдеевке
Порошенко сейчас в Авдеевке
Фейсбук Петра Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко 17 раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. 

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Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в эфире телеканала “НАШ”.

По ее словам, допрос должен был состояться в рамках уголовного производства, которое касается организации незаконной переправки его через государственную границу.

Он был вызван сегодня для допроса в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов, в том числе и пятым президентом Украины Петром Порошенко. А также возможно работниками пограничной и таможенной службы, - сказала Иванова.

К слову, сегодня Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку. Видеотрансляция визита политика на Донбасс велась с его официальной страницы.

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Напомним, Порошенко заявил, что в Станице Луганской остаются боевики, переодетые в гражданское. По мнению экс-президента, в Станице Луганской боевики остаются на своих позициях с оружием.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, Авдеевка
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Комментариев (4)
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Антибес    07.11.2019, 16:31
Оценка:  0
Антибес
В Авдеевке?А должен быть в склепе на Зверинецком...
designandrey65    07.11.2019, 16:22
Оценка:  +1
designandrey65
Перебежать хотел видно..но фабрики бросать жаль стало.
kapablankas    07.11.2019, 16:19
Оценка:  +1
kapablankas
закон один для всіх !!!???
VSHIVANKA    07.11.2019, 15:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
СВИНЬЕ ОБЫЧНО НА ПЯТАК НАКИДЫВАЮТ ПЕТЛЮ И ВЕДУТ ЗА НЕЁ КУДА НУЖНО , ПРИ ЭТОМ ОНА НЕ ОКАЗЫВАЕТ НИКАКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ПОСЛУШНОЙ.....
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