Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: он в Авдеевке

Это уже 17 попытка игнорирования допросов со стороны Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко 17 раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в эфире телеканала “НАШ”.

По ее словам, допрос должен был состояться в рамках уголовного производства, которое касается организации незаконной переправки его через государственную границу.

Он был вызван сегодня для допроса в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов, в том числе и пятым президентом Украины Петром Порошенко. А также возможно работниками пограничной и таможенной службы, - сказала Иванова.

К слову, сегодня Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку. Видеотрансляция визита политика на Донбасс велась с его официальной страницы.

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Напомним, Порошенко заявил, что в Станице Луганской остаются боевики, переодетые в гражданское. По мнению экс-президента, в Станице Луганской боевики остаются на своих позициях с оружием.

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