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В Харькове мужчина изнасиловал девочку и ее бабушку

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Отчим изнасиловал 14-летнею девочку, ее 73-летнюю бабушку, а потом убил двух домашних котов.
По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее
По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее
crimerussia.com

В Харькове судят 29-летнего мужчину, который изнасиловал ребенка, ее бабушку и убил двух домашних котов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.

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По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее - говорил на сексуальные темы и, угрожая пистолетом, заставлял удовлетворять его половую страсть.

Также, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, мужчина изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы. После попытки гражданской жены освободить мать, мужчина связал ей руки и ноги. Кроме того, он убил двух домашних кошек.

Дело слушается в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 19 ноября.

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Напомним, что ранее в Киеве нашли изнасилованного мужчину. Пострадавший без сознания был найден в Деснянском районе столицы.

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Теги: Харьков, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования, бабушка
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Источник: korrespondent.net

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