В центре Луцка украли скульптуру-символа города Кликуна

Скульптура была установлена неделю назад.

В центре Луцка на Театральной площади неизвестные украли бронзовую скульптуру Кликуна, которая за короткое время стала одним из символов города.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Бронзовую скульптуру Кликуна установили 1 ноября возле солнечных часов в центре города. Между тем, сегодня, 7 ноября, утром к копам обратилась руководительница Управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета, которая сообщила, что с солнечных часов на Театральной Площади похищена бронзовая скульптура луцкого Кликуна - одного из символов областного центра.

Полиция ищет похитителей vl.npu.gov.ua

К слову, в октябре прошлого года скульптуру уже похищали. Похитителями оказались 15-летние подростки. Тогда похищенную скульптуру нашли и вернули городу.

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Кликун - один из символов Луцка. Во времена Средневековья кликуны исполняли различные функции. Они вызывали людей в суд и защищали горожан от внезапных нападений врагов. Кликуны дежурили в Луцком замке и перекликались между собой. Именно поэтому их прозвали Кликунами.

Кликуна установили 7 дней назад vl.npu.gov.ua

В Луцке установили две миниатюрные скульптуры Кликунов. Они получили имена Музыка и Зирко. Скульптор - львовская скульптор Ника Музычка.

Напомним, в Сумах высмеяли новый памятник. Жители города требуют демонтажа изваяния.

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