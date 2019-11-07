Герус не имеет морального права возглавлять комитет Верховной Рады, - Кучеренко

Андрей Герус должен быть освобожден от должности председателя энергетического комитета ВР из-за лоббирования интересов олигархов. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя инцидент между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и председателем энергетического комитета ВР Андреем Герусом, который произошел накануне в аэропорту «Борисполь».

«Пока журналист описывает свою нелюбовь к олигархам (в чем я с ним солидарен) у меня к нему один вопрос - а почему он не ставит вопрос о моральном праве Андрея Геруса возглавлять комитет и брать на себя роль арбитра?! Ну пусть идет на работу в один из них и обслуживает того в борьбе с другим! А не проводит собеседования в здании АП с прошлыми и будущими членами Нацкомиссии, которая и должна была стать тем самым арбитром. И тогда как-то и без Ляшко разобрались бы, думаю - «дорого» не «дорого» кто продает электроэнергию?! », - написал Кучеренко.



Ранее, 6 ноября, в VIP-терминале аэропорта “Борисполь“ лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко обвинил Андрея Геруса в импорте российской электроэнергии и между ними состоялась потасовка.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч в сутки.