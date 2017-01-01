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“Снимите корону властителя”: Кернес обратился к новому губернатору

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Кернес возмущен тем, что на представление нового губернатора не позвали чиновников.
Кернес недоволен организацией встречи с Зеленским
Кернес недоволен организацией встречи с Зеленским
t.me/kernes59

Мэр Харькова Геннадий Кернес публично обратился к новоназначенному главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру. Об этом Кернес написал в своем Telegram-канале. 

Скандальный Кернес возмутился тем, что новый руководитель Харьковской ОГА назвал город "отдельным государством". 

Хочу напомнить новопредставленному главе области – Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона, - написал Кернес.

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Между тем, обвинения касались не только нового главы ОГА, но и его предшественницы. Кернес возмутился, что на вчерашнюю встречу с Зеленским, на которой представили нового губернатора Кучера, должны были пригласить руководителей райадминистраций Харькова и области, ректоров вузов и депутатов облсовета. 

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Мэр саркастично отметил, что в зале присутствовали люди, которые "рубят лес" в регионе, а виновна в этом экс-губернатор Юлия Светличная. По словам Кернеса, именно она занималась организацией встречи. 

К слову, что у бывшей главы ОГА эту информацию опровергли. Кернес также сообщил, что "не напрашивался на встречу с президентом".

Напомним, Зеленский в Харькове возмутился отоплением. Президент спросил чиновников, почему в помещениях настолько холодно.

 

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Теги: Кернес, Харьков, ОГА, Кучер
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