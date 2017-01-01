Под Житомиром дайвера затянуло под дамбу

В селе вторые сутки ищут пропавшего дайвера.

В селе Кодня Житомирского области вторые сутки ищут тело 54-летнего мужчины, который нырнул в водоем, чтобы открыть шлюз дамбы и не выплыл.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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По информации журналистов, пропавший мужчина - спортивный дайвер. Его нанял предприниматель, чтобы открыть шлюз дамбы.

Спасатели считают, что мужчину затянуло в конструкцию гидросооружения. Также известно, что он спустился в акваланге и водолазном костюме без страховки, с запасом воздуха в акваланге на 40 минут. Поэтому шансов, что дайвер жив, крайне мало.

Сейчас на пруду возводят специальную конструкцию, которая остановит воду и позволит водолазам обследовать дамбу.

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Как сообщалось 20 октября, стала известна причина прорыва дамбы в РФ, где погибли 17 человек.

Также Сотрудники МЧС РФ обнаружили сейф с золотом после осушения одной из заводей прииска в Красноярском крае, где из-за прорыва дамбы погибли работники.

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